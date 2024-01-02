В России расширят возможности маткапитала в 2024 году

Депутат Буцкая: мужчины смогут направить средства маткапитала себе на пенсию
В 2024 году в России будут расширены возможности использования маткапитала, согласно вступающим в силу поправкам. Одиночные отцы или усыновители смогут направлять эти средства на формирование собственной накопительной пенсии. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.
«Поправки в закон позволят одиноко воспитывающим детей мужчинам, отцам или усыновителям, направлять средства маткапитала на формирование собственной накопительной пенсии», — передает слова Буцкой официальный telegram-канал «Единой России».
Она добавила, что ранее, только женщины имели право использовать средства маткапитала на свою накопительную пенсию, однако новые изменения устранят эту несправедливость.