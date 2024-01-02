Россиянам напомнили об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2024 года неработающим пенсионерам проиндексировали выплаты на 7,5%, напомнила член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в эфире «Радио 1». Благодаря этому, средний размер пособия по старости составит 24 тысячи рублей, что является существенным увеличением, отметила депутат. По ее словам, такое решение продиктовано инфляцией.

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На 7,5 процента увеличатся страховые пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января. В среднем пенсия составит больше 24 тысяч рублей. Это существенное увеличение, которое мы ожидали, такое решение диктует инфляция, — сообщила Бессараб.

Кроме того, будут проиндексированы пенсии работающим россиянам, добавила она. Стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится до 133,05 рубля. Таким образом, размер фиксированной выплаты составит 8,134 рубля. А в октябре пенсии будут проиндексированы военным, добавила депутат.