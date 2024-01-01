В полиции и ЦБ рассказали о самых распространенных уловках мошенников

Мошенники, наверное, хоть раз дозвонились до каждого. Перед праздниками они особенно активны. В полиции и ЦБ рассказали о наиболее распространенных уловках аферистов.

Схема 1. 61-летней жительнице Нефтеюганска позвонили якобы из сотовой компании и заявили: нужно продлить договор, иначе номер заблокируют (как вариант - поступило заявление о переводе номера к другому оператору). Для повышения лояльности предлагают сменить тариф на более выгодный. Когда пенсионерка соглашается, приходит код, который необходимо назвать "менеджеру".

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Схема 2. Преступники от имени сотового оператора сообщают клиенту, что у него истек срок сим-карты. Чтобы сохранить номер телефона, он должен запустить процедуру восстановления и назвать код. На самом деле это цифровое согласие на переадресацию звонков и СМС на номер мошенников, так они попадают в банковское приложение.

Схема 3. Аферисты звонят и сообщают: надо проверить подлинность наличных денег, в том числе новой банкноты в 5000 рублей с изображением Екатеринбурга, с помощью мобильного приложения "Банкноты Банка России". Оно реально существует, но лишь рассказывает об основных защитных признаках купюр. Злоумышленники дают ссылку на фальшивую программу, по которой получают удаленный доступ к телефону жертвы.

Схема 4. Мошенники под видом работников соцслужб ходят по квартирам и убеждают пенсионеров обменять старые банкноты, подсовывая, разумеется, фальшивки. На самом деле сотки и пятитысячные купюры с новым дизайном только начинают поступать в оборот. Те, что сейчас в ходу, сдавать нет необходимости, они находятся в обращении параллельно.

Схема 5. Звонок на сотовый якобы от службы доставки. Привозят коробку, к примеру, с красивой кружкой. "Курьер" просит расписаться. Затем вам приходит счет на оплату дорогого телефона - от 25 тысяч рублей и выше. Вы его не заказывали, но ваша подпись доказывает обратное.

Схема 6. 52-летняя жительница Нижневартовска разместила объявление о продаже картины. Спустя время ей написала некая Галина Сергеевна, предложила оформить покупку через сервис безопасной сделки. Северянка прошла по ссылке, ввела реквизиты карты. Тут же произошло списание денег, при этом поступило странное сообщение об ошибке платежа. Итог - минус 78 тысяч на счете.

Схема 7. Жителю Нефтеюганского района пришло предложение подзаработать на маркетплейсе. Он обрадовался и спросил, в чем суть работы. Ему пояснили: в оформлении сделки купли-продажи товаров и выводе чистой прибыли с платформы. Но для начала он должен пополнить баланс в "личном кабинете". Злоумышленник убедил жертву перевести 136 тысяч рублей.

По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела. Но лучше не доводить до этого и не портить себе праздничное настроение.