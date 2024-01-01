Россиянам назвали лучшую валюту для обмена

Прогнозирование курса валюты — это сложное дело, и даже опытные трейдеры и аналитики часто ошибаются. Рынок сейчас замер в режиме ожидания: будет ли повышение ключевой ставки, какой будет рост инфляции, как будет укрепляться рубль. Поэтому я бы посоветовал сейчас не предпринимать каких-то резких шагов и решений, в любом случае, в январе уже будет видна динамика. С учетом укрепления отношений Россия — Китай инвесторам стоит обратить внимание на юань: сейчас это самая торгуемая на Московской Бирже иностранная денежная единица, — посоветовал собеседник.