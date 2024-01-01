В России ужесточат лимиты на выдачу потребкредитов

Банк России с 1 января ужесточает макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам для россиян, которые отдают на погашение долгов от 50% до 80% своих доходов.

Сейчас ЦБ вновь решил ужесточить регулирование, но только для заемщиков с показателем долговой нагрузки в 50-80%. Теперь банки в течение квартала смогут выдавать им лишь 25% вместо 30% от всех потребкредитов и 10% вместо 20% выдач "кредиток", пишет РИА Новости.

Сильно закредитованным заемщикам, у которых долговая нагрузка выше 80%, лимит и по потребкредитам, и по кредиткам сохранен на уровне 5% от объемов выдач за квартал.

ЦБ отмечал, что ужесточение регулирования приведет к тому, что по итогам 2024 года доля задолженности по кредитам с долговой нагрузкой более 80% снизится до 20% с 31%, о которых регулятор сообщал в ноябре.