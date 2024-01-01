В России МРОТ вырос до 19 242 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2024 года увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля в месяц.

С 1 января 2023 года МРОТ был проиндексирован на 6,3% и составлял 16 242 рубля в месяц. С инициативой об индексации МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года выступил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию в феврале 2023 года. Таким образом, в 2024 году он вырастет на 3 тыс. рублей (на 18,5%). Такое увеличение будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников.

Кроме того, в 2024 году прожиточный минимум в целом по РФ на душу населения составит 15 453 рубля, для трудоспособного населения - 16 844 рубля, пенсионеров - 13 290 рублей, детей - 14 989 рублей.

О МРОТ

МРОТ - это минимальный размер зарплаты россиян до вычета НДФЛ. Работодатель не имеет права платить меньше, за это его могут оштрафовать и привлечь к уголовной ответственности. Помимо зарплаты, от величины МРОТ зависит расчет оплаты больничного, пособия по беременности и родам и ряда других социальных выплат.