В России вырос размер налогового вычета на лечение

Размер социальных налоговых вычетов повысится со 120 тысяч до 150 тысяч рублей в год с 1 января 2024 года. Такие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ.

«До 01 января 2024 года совокупный размер вышеперечисленных вычетов составляет 120 тысяч рублей. С 1 января 2024 года вступают в силу изменения в статье 219 Налогового кодекса РФ (Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ), согласно которым совокупный размер вычетов увеличивается до 150 тысяч рублей», — написано на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Этот лимит относится к вычетам на медицинские расходы, образование, физическую подготовку и так далее. Также с 1 января вырастет до 110 тысяч рублей лимит на образование детей и подопечных. Ранее он составлял 50 тысяч рублей.