В России изменились условия выдачи материнского капитала

С 1 января 2024 года материнский капитал будут выдавать только родителям, имеющим российское гражданство на момент рождения ребенка, и только в том случае, если последний является гражданином России по рождению. Соответствующий закон накануне Нового года подписал глава государства Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, согласно новой норме, теперь при решении вопроса о выдаче материнского капитала не будут учитываться дети, которые не приобрели гражданство России по рождению.

При этом закон не затронет россиян, постоянно проживающих на территории новых регионов страны на день их принятия в состав России. Они сохранят право на маткапитал, даже если не имели гражданства на момент рождения детей.

Ранее закон не уточнял, должно ли у детей было быть гражданство по рождению, а также не содержал условий по гражданству для родителей.