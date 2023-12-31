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Эксперты назвали самые удачные виды инвестиций в 2023 году

Паевые инвестиционные фонды и акции, которые наиболее позитивно отреагировали на ослабление рубля и восстановление российского рынка, стали самыми прибыльными вложениями для инвесторов по итогам 2023 года. Об этом рассказали эксперты «Российской газеты».

Эксперты назвали самые удачные виды инвестиций в 2023 году
© ТАСС

Начальник отдела специалистов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев сообщил, что российский рынок акций за этот год вырос примерно на 45%. Наиболее удачным инструментом инвестирования оказались акции, особенно в те первые восемь месяцев, когда они прибавили в цене 50%.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин пояснил, что на рост стоимости акций повлияли многие факторы, среди которых возврат к раскрытию информации и публикации отчетности, выплаты дивидендов, ослабление рубля. Эксперт признался, что поначалу они не ожидали такого прыжка в потенциале акций и прогнозировали рост на 25%. Однако рост ключевой ставки также сыграл свою роль в этом вопросе и во многом повлиял на итоги года. Также ряд компаний удивил с точки зрения выплат дивидендов.

Самыми удачными инструментами финансирования, по мнению эксперта из ФГ «Финам» Владимира Цыбенко, оказался весь рынок ММВБ (акции, входящие в структуру индекса МосБиржи). Наиболее интересными же он назвал сделки с американскими депозитарными расписками (АДР), арбитражные сделки с нефтью и газом, а также российский рынок акций.

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