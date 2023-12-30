Правительство продлило порядок расчета пени за просрочку платы за ЖКУ

В 2024 году при расчете пеней и штрафов за просроченную оплату жилищно-коммунальных услуг за основу будет браться ключевая ставка Банка России (ЦБ), действовавшая на 27 февраля 2022 года. Она составляет 9,5% годовых. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Правительство приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России", - говорится в пояснительной записке на сайте правительства.

В ней также отмечается, что величина пени должна определяться с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Однако при действующей ключевой ставке Банка России в 16% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ. Поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения, следует из документа.