Эксперты назвали россиянам самые прибыльные варианты вложения средств

В 2023 году самым прибыльным инструментом вложения средств для россиян стали российские акции — ценные бумаги обогнали по доходности даже валюту. Самыми перспективыми стали акции финансового сектора, пришли к выводу в РБК.

© Lenta.ru

Опрошенные изданием эксперты уточняют, что такой рост фондового рынка — редкость. Самыми перспективыми в уходящем году стали акции финансового сектора, хотя до 2022 года фаворитами рынка были экспортеры. В то же время не самым удачным вложением стали длинные облигации с фиксированным купоном. Рублевые вклады и фонды денежного рынка оказались безрисковыми, но и не принесли владельцам существенных доходов. Однако такие вложения позволили компенсировать или немного обогнать инфляцию.

Для сравнения, с начала года до 28 декабря рублевый индекс Мосбиржи (в него входят 50 наиболее ликвидных российских акций) вырос на 43,8 процента, до 3101,99 пункта. Долларовый индекс РТС с января прибавил около 12,5 процента и вырос до 1090,93 пункта. За тот же период курс доллара к рублю увеличился на 24 процента, евро — на 25 процентов. Рубль проиграл и по отношению к китайскому юаню (17 процентов за год). На момент написания материала доллар евро — 99,29 рубля, юань — 12,58 рубля.