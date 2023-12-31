Эксперты назвали россиянам самые прибыльные варианты вложения средств

Фондовый рынок по итогам 2023 года подарил инвесторам немало интересных стратегий, принесших десятки процентов в качестве дохода. Наиболее интересными из них, как отмечают опрошенные "Российской газетой" эксперты, стали акции, позитивно отреагировавшие на ослабление рубля и восстановления рынка в целом, паевые инвестиционные фонды и золото.

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Российский рынок акций вырос по итогам года примерно на 45% по индексу МосБиржи, отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. "В целом это ожидаемо, мы позитивно смотрели на рынок в течение года", - пояснил он. В разговоре с "РГ" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин подтвердил, что наиболее удачным инструментом инвестирования оказались акции, в первые восемь месяцев, когда прибавили в цене 50%.

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"На рост стоимости повлияло множество факторов, как выплаты дивидендов, возврат к раскрытию информации и публикации отчетности, ослабление рубля, что позитивно для экспортеров, занимающих львиную долю в структуре индекса", - говорит эксперт. Скрябин подчеркнул, что в конце прошлого года они были более консервативны в прогнозе потенциала акций - ожидали роста на 25%. Неожиданным, по его словам, стало ужесточение денежно-кредитной политики, а именно рост ставки. Также ряд компаний удивил с точки зрения выплат дивидендов.

Отвечая на вопрос о самых удачных инструментах инвестирования, руководитель управления инвестиционного консультирования и финансового планирования ФГ "Финам" Владимир Цыбенко отметил, что по большому счету это весь рынок ММВБ (акции, входящие в структуру индекса МосБиржи, - прим. "РГ"), который за 2023 год сильно подрос. "Ну и в основном это голубые фишки (известные и крупные стабильно работающие компании, - прим. "РГ"), дивидендные истории. То есть, во-первых, они получили существенный рост по телу (курсовая стоимость, - прим. "РГ") и, во-вторых, высокие дивиденды", - рассказал эксперт. Он также добавил, что для неквалифицированных инвесторов варианты инвестирования сильно сократились в последнее время.

В качестве наиболее интересных инструментов для квалифицированных инвесторов Цыбенко выделил сделки с американскими депозитарными расписками (АДР), арбитражные сделки с нефтью и газом, а также российский рынок акций. Так как "Финам" доступ к американским рынкам сохранил, возможностей для "квалов" больше. Но такие варианты, как отмечают в ЦБ, сопряжены с рисками.

На российском фондовом рынке большое внимание уделяется на текущий момент дивидендам. И 2023 год стал в этом плане рекордным, говорит Цыбенко. Дивидендная доходность индекса МосБиржи составила в среднем 12,76%. "Мы ожидаем, что в 2024 году эта доходность будет как минимум не ниже", - прогнозирует представитель "Финама".

Если первые восемь месяцев акции показали существенный рост, то в оставшееся время перешли к определенной коррекции. Начиная с сентября, на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ стали популярным и удобным инструментом фонды денежного рынка, позволяющие получать доходность, близкую к ключевой ставке. С начала осени, по словам Скрябина, в четыре доступных биржевых фонда денежного рынка "пришло" почти 150 млрд руб.

ОФЗ же в цене упали: индекс гособлигаций RGBI снизился на 6,7% на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. "В то же время замещающие облигации, которые дают экспозицию на валюту выросли на фоне падения курса рубля", - добавил Короев. Что касается золота, то цены на него поднялись на 13%, а в рублях - сразу на 45% по итогам года, что оказалось сопоставимо рынку акций. Рынок драгметаллов по сути заместил позицию в долларах и евро, отмечает управляющий директор МосБиржи Владимир Крекотень. "Если раньше инвестировали в доллары и евро, клали на банковский счет или "под подушку", то сейчас люди стали предпочитать покупать золото", - пояснил он.

Индекс МосБиржи с 3 января по 1 декабря увеличился на 45%, с 2173 до 3142 пунктов. Увеличение, по словам аналитиков ЦБ, во многом обусловлено активными покупками акций частными инвесторами. Рост вложений в российские бумаги и повышение котировок на рынке, наблюдаемые в последний год, преимущественно связаны с восстановительными тенденциями в российской экономике. "В частности, в течение года розничные инвесторы нарастили вложения в российские акции более чем на 8%", - говорится в обзоре.