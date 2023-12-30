Средний размер пенсии детей с инвалидностью в 2024 году вырастет до 20 тысяч

Средний размер социальной пенсии детей с инвалидностью в 2024 году вырастет до 20 тысяч, рассказали "РГ" в Соцфонде. В ведомстве обратили внимание, что проиндексирована она будет с 1 апреля.

"Пенсии детям с инвалидностью индексируются ежегодно. На начало этого года ее средний размер составлял 18 тыс. рублей. С учетом индексации с 1 апреля этого года на 3,3% и индексации на 7,5% в апреле следующего года средний размер пенсии вырастет до 20 тысяч рублей в месяц", - говорится в сообщении.

В Соцфонде также уточнили, что пенсия всем детям с инвалидностью назначается проактивно, то есть автоматически без обращения за ней, в течение пяти рабочих дней после того, как данные о ее установлении поступают в Федеральный реестр инвалидов из учреждений медико-социальной экспертизы. Уведомление о том, что пенсия назначена, приходит в личный кабинет родителя на портале госуслуг. На начало 2023 года ее получали 744,4 тысячи детей.