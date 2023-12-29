Названа стоимость продуктовой корзины «антистресс»

Стоимость продуктов, входящих в продуктовую корзину против стресса, составит 1,3 тысячи рублей в неделю. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные онлайн-сервиса доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет».

Для того, чтобы помочь организму в борьбе со стрессом, необходимо включать в ежедневный рацион продукты с витаминами B и С. Именно они и были взяты за основу специалистами для проведения исследования.

Речь идет о шиповнике, яблоках, мандаринах, помидорах и грецких орехах. Все эти продукты богаты витаминами и антиоксидантами.

При этом, по словам эксперта компании «СберЗдоровье» Дарьи Утюмовой, употребление перечисленных продуктов не является решающим фактором в управлении стрессом.

Она указала на необходимость вести здоровый образ жизни, придерживаться сбалансированного питания, уделять внимание физической активности и сну.