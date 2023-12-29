В России в три раза подорожает вино

В России с новогодних праздников на фоне роста акцизов подорожает вино. Об этом заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Самые дешевые вина начнут дорожать уже с января. А дальше остальные виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены», — рассказал Чеглов, его слова передает «Прайм».

К лету средний чек за вино может вырасти на треть, отметил он.

Также он добавил, что согласно закону, подписанному в конце ноября, акцизы на вино с 1 мая вырастут в три раза (34 до 108 рублей за литр). В дальнейшем рост продолжится, и это отразится на ценах, сказано в сообщении.