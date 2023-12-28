РБК: Binance попросила клиентов из России вывести средства до 29 декабря

Криптобиржа Binance разослала клиентам из России напоминания с требованием закрыть позиции и вывести средства до пятницы, 29 декабря.

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Подлинность писем официальная служба поддержки Binance подтвердила РБК.

Отмечается, что с 29 декабря все открытые позиции начнут постепенно закрываться.

Криптобиржа обратилась к российским клиентам с призывом погасить все нерешённые обязательства, закрыть позиции и вывести средства на биржу CommEX или другую доступную платформу.

В сентябре биржа Binance объявила об уходе из России. Биржа решила продать свой российский бизнес компании CommEX.