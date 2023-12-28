Адвокат высказался о шансах Блиновской оспорить решение о взыскании налогов

Основательница «Марафона желаний» и блогерша Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов, решила подать иск против налоговой, чтобы снизить сумму взысканий. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал адвокат, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. Он оценил ее шансы оспорить сумму выплат.

«Налогоплательщикам зачастую удается в суде доказать неправомерность начислений тех или иных сумм. Не глобально налоговое решение, а именно конкретно можно спорить по суммам. Сейчас налоговая служба работает более открыто, более четко, сейчас статистика судебных обжалований — в пользу налоговой службы. Но все-таки есть 30-40 процентов налогоплательщиков, которым удается как обжаловать полностью, так и в части начисленных сумм», — сказал он.

Адвокат отметил, что налогоплательщики часто пользуются правом заключить перемирие с Федеральной налоговой службой (ФНС).

«Здесь все-таки есть инструментарий у защиты Блиновской — не то чтобы сильно поспорить, но во всяком случае попытаться доказать свою невиновность в правомерности начисления тех или иных предъявленных налоговой службой налогов или пеней. Здесь очень много моментов, на которые можно обращать внимание в процессе обжалования», — добавил адвокат.

28 декабря Елена Блиновская подала иск к Инспекции ФНС №6 по Москве. Она требовала признать решение о привлечении ее к ответственности за налоговое правонарушение незаконным. Речь идет о сумме 1,4 миллиарда рублей. «Требуем признать недействительным решение ИФНС, но глобально, конечно, сумму», — сообщила адвокат Блиновской Наталия Сальникова.