Минфин ФРГ заявил о заморозке российских активов на сумму €4,1 млрд

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Германии по состоянию на начало декабря заморозили в рамках санкционного режима Евросоюза российские активы на сумму примерно €4,1 млрд. Об этом сообщил на брифинге журналистам представитель Минфина ФРГ.

"Сюда включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные деньги, экономические ресурсы физических лиц, а также заблокированные активы российского Центробанка", - сказал он.