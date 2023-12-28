Аналитик оценил новое решение ЦБ по межбанковским переводам через СБП

Такое решение можно только приветствовать, ведь по классике переводы как между счетами в одном банке, так и между счетами в разных банках - это бесплатная операция. Существовавшие комиссии за переводы ставили людей в весьма неловкое положение, клиенты должны были платить за операции, которые банки должны выполнять бесплатно. Дело в том, что когда вы переводите деньги со счета на счет, то при современных электронных формах обслуживания эти средства на некоторое время (где-то - на минуты, где-то - на часы, где-то бывает дольше) поступают в пассивы банка, на счета клиента. И когда средства поступают на пассив банка, то он уже может использовать их для проведения активных операций - на межбанковском рынке или где-то еще. То есть для банков это ресурс, на котором можно зарабатывать. Поэтому взимать за переводы дополнительную плату было не совсем корректно. Тем более современные технологии позволяют проводить такие операции с минимальными издержками. Когда на них затрачивали определенные ресурсы, когда они проводились вручную и были связаны с бумажной работой и прочим, то тогда, может быть, комиссии и были оправданы, но не сейчас.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук