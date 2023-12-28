Аналитик оценил новое решение ЦБ по межбанковским переводам через СБП
Финансовый аналитик Михаил Беляев в Разговоре с Рамблером прокомментировал решение Центробанка РФ отменить комиссии на межбанковские переводы средств граждан через Систему быстрых платежей (СБП), а также высказался о возможных дальнейших шагах регулятора в этом направлении.
Ранее ЦБ поднял лимит на бесплатные переводы между своими счетами через СБП. С 1 мая 2024 года граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно.
Такое решение можно только приветствовать, ведь по классике переводы как между счетами в одном банке, так и между счетами в разных банках - это бесплатная операция. Существовавшие комиссии за переводы ставили людей в весьма неловкое положение, клиенты должны были платить за операции, которые банки должны выполнять бесплатно. Дело в том, что когда вы переводите деньги со счета на счет, то при современных электронных формах обслуживания эти средства на некоторое время (где-то - на минуты, где-то - на часы, где-то бывает дольше) поступают в пассивы банка, на счета клиента. И когда средства поступают на пассив банка, то он уже может использовать их для проведения активных операций - на межбанковском рынке или где-то еще. То есть для банков это ресурс, на котором можно зарабатывать. Поэтому взимать за переводы дополнительную плату было не совсем корректно. Тем более современные технологии позволяют проводить такие операции с минимальными издержками. Когда на них затрачивали определенные ресурсы, когда они проводились вручную и были связаны с бумажной работой и прочим, то тогда, может быть, комиссии и были оправданы, но не сейчас.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Своим решение Центробанк подталкивает участников финансового рынка к более активному использованию Системы быстрых платежей, отметил эксперт.
"В ЦБ хотят, чтобы находящаяся в его системе СБП была преимущественной по отношению ко всем остальным существующим технологиями", — сказал он.
В ЦБ отмечали, что размер переводов без комиссии одного человека другому (С2С-переводы) останется прежним — 100 тыс. рублей ежемесячно. Беляев допустил, что в обозримой перспективе данный лимит будет увеличен.
"Думаю, что в любом случае это произойдет - хотя бы под влиянием инфляционных процессов. Ведь уже сейчас 100 тыс. рублей - это не та сумма, которая кажется излишне крупной. Объемы переводов растут и так, а уж под влиянием инфляционных процессов и на фоне роста заработной платы во многих секторах экономики (хотя бы номинальной) речь идет о все больших и больших суммах - и суммах платежей, и суммах переводов. То есть развитие экономики в конце концов подтолкнет к тому, чтобы лимит таких переводов без комиссии был пересмотрен в сторону повышения", — заключил аналитик.
В ЦБ ранее напомнили о риске блокировки денег при переводе за рубеж.