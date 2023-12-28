Россиян временно не будут наказывать рублем за ошибки в налоговой отчетности

В России в предстоящем году не будут прибегать к начислению пени за ошибки в налоговых уведомлениях, говорится в постановлении правительства «О мерах по урегулированию задолженности в 2024 году». Оно размещено на сайте кабмина.

Аналогичные меры были приняты на 2023 год. Они защищали налогоплательщиков, которые допускали ошибки при направлении уведомлений об исчислении авансовых платежей.

В сообщении правительства отмечается, что в условиях формирования единого сальдо расчетов с государством налогоплательщики могли провести дополнительную сверку с налоговым органом.

Документ также пролонгирует сроки направления требований об уплате долгов по налогам. Так. в предстоящем году максимальный срок направления этих требований могут увеличить, но не более чем на полгода.