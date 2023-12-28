ЦБ отменил комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП

Банк России принял решение об отмене комиссии для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом говорится на сайте регулятора.

Он напомнил о том, что в СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, когда они не платят комиссию за переводы между гражданами. ЦБ сообщил, что принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия.

Подчеркивается, что с 1 апреля 2024 года от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП будут освобождены кредитные организации. Как уточняется, нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки.

В Банке России назвали преимущества принятых мер. Там отметили, что благодаря нововведениям программа лояльности СБП станет более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков.