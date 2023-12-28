Долг российского блогера Блиновской перед ФНС составил более миллиарда рублей

Стало известно, сколько российский блогер и предприниматель Елена Блиновская задолжала ФНС на текущий момент. Ей также начислили пени на 6 000 000 рублей.

Сообщается, что блогеру Елене Блиновской выставили долг перед ФНС на 1 408 494 092 рубля и 55 копеек. При этом месяцем ранее сумма была на 6 000 000 рублей меньше.

Как объяснила адвокат Блиновской, сумма складывается из 907 000 000 рублей недоимок налогов и примерно 500 000 000 рублей штрафов за неоплату в срок. При этом продолжают начисляться пени, так как счета арестованы и оплатить долг нет возможности, сообщается в Telegram-канале SHOT.