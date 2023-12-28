Абрамченко: новогодний стол россиян за год подорожал на 8%
Вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала в интервью РИА Новости, что новогодний стол россиян за год подорожал на 8%.
По её словам, в этом году довольно ощутимо подорожали яйца, мясо птицы и мандарины.
При этом икра, как отметила Абрамченко, в этом году подешевела.
Ранее Абрамченко заявила, что цены на яйца в России стабилизируются после Нового года.
Также она сообщила, что продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 7,5—8%.