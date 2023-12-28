Вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала в интервью РИА Новости, что новогодний стол россиян за год подорожал на 8%.

По её словам, в этом году довольно ощутимо подорожали яйца, мясо птицы и мандарины.

При этом икра, как отметила Абрамченко, в этом году подешевела.

Ранее Абрамченко заявила, что цены на яйца в России стабилизируются после Нового года.