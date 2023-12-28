Названы самые популярные фразы телефонных мошенников

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Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые, следует сразу бросать трубку. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦБ.

В частности, после фразы «оформление заявки на кредит» необходимо положить трубку, так как любое произнесенное после слово может помочь мошенникам оформить займ.

Кроме того, в ЦБ напомнили, что сотрудники регулятора не звонят рядовым гражданам и не обсуждают с ними каких-либо вопросов. Поэтому, если по телефону кто-то представился работником Центробанка, то нужно закончить разговор.