ЦБ назвал топ-фраз, по которым можно распознать мошенников
Банк России составил топ самых популярных фраз, по которым можно распознать телефонных мошенников. Соответствующий список появился в Telegram-канале Центробанка РФ.
Первой в топе оказалась фраза «оформлена заявка на кредит».
«Если вы не оставляли заявку, а вам сообщают о предварительно одобренном кредите, то просто кладите трубку», — посоветовали в ЦБ.
Аналогичным образом стоит поступить, если в трубке звучат фразы: «сотрудник Центробанка», «специальный или безопасный счет», «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию», «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция», «истекает срок действия SIM-карты», «продиктуйте код из СМС-сообщения» и «вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка».