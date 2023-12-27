Власти могут расширить лимит обмена замороженными активами

Второй этап обмена замороженных в Евросоюзе и России активов может охватить инвесторов с более крупным объемом вложений по сравнению с лимитом первого этапа (100 тысяч рублей). Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков в эфире РБК.

По данным Чебескова, власти рассматривают первый этап с лимитом 100 тысяч рублей на гражданина как охватывающий большое количество людей с небольшими вложениями.

«Потом мы бы хотели сделать следующий этап — либо расширить сумму для этих средств, либо расширить тех участников, которые получают возможность обменивать», — сказал Чебесков.

По его словам, в настоящее время власти сосредоточены на розничных инвесторах, но проблема есть и у институциональных. Чебесков выразил надежду, что правительственная комиссия уже в начале января сможет рассмотреть первые заявки на обмен активами.