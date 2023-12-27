ЦБ с 1 марта усложнит выдачу ипотеки закредитованным клиентам банков

Банк России ужесточит требования к ипотеке с 1 марта 2024 года, сообщается на сайте регулятора. Это связано с большим количеством кредитов, которые выдаются заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.

Показатель долговой нагрузки дает понять, какую часть своих доходов клиент отдает банкам. Если заемщик платит по кредитам половину своей зарплаты, то он составляет 50%.

Надбавки к коэффициентам риска затронут кредиты, которые выдают гражданам с высоким показателем долговой нагрузки - то есть, тех, кто уже много платит по кредитам и рассчитывает взять ипотеку.

Введение этих надбавок означает, что банку придется резервировать больше денег под покрытие возможных убытков на случай, если заемщик не сможет платить. Чем выше риск, тем больший запас средств банк должен иметь для одобрения кредита.

Таким образом, банки будут чаще отказывать закредитованным заемщикам или предлагать им кредиты по повышенной ставке, чтобы компенсировать свои расходы и риски.