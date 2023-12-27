В Самарской области сотрудники банковского сектора предотвратили хищение в размере трех миллионов рублей

В Сызрани поблагодарили банковских работников, которые смогли предотвратить мошенничество. Начальник МУ МВД России «Сызранское» полковник полиции Денис Кириллов вручил благодарственные письма и цветы бдительным сотрудницам. Каждая из девушек, действовала в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими для работников банка, применяя знания, полученные от сотрудников полиции во время профилактических бесед, уберегла от телефонных аферистов по несколько клиентов и, тем самым, помогла сохранить около трех миллионов рублей. Поддавшись на уговоры мошенников, жители Сызрани, Сызранского и Шигонского районов обращались в банки за кредитами. Однако работники кредитно-финансовой организации вовремя замечали подозрительные телефонные переписки и переговоры клиентов и тут же прекращали оформлять документы, связывались с родственниками потерпевших. Благодаря внимательности и неравнодушию сотрудниц банка, граждане не попались в руки мошенникам и не отдали им свои деньги. Действуя Начальник Управления Сызранской полиции отметил, насколько важна и необходима дальнейшая совместная работа полиции и кредитно-финансовых организаций в пресечении дистанционных мошенничеств: «Далеко не каждому банковскому работнику удается разглядеть в клиенте человека, действующего под влиянием мошенников. Своим неравнодушным и ответственным вы не только словом, но и делом, помогаете сотрудникам полиции в борьбе с мошенничеством». Сотрудники полиции напоминают, что ни работники банков, ни сотрудники полиции никогда не попросят граждан оформить кредит и перевести деньги на какие-либо «запасные» счета. Если Вы получили подобный звонок, который вызвал у Вас тревогу и опасения настоятельно рекомендуем положить трубку и в случае сомнений лично обратиться в банк или полицию.