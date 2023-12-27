В предновогодние дни МВД России предупреждает о новых способах мошенничества

«Канун Нового года и Рождества – это всегда приятные хлопоты и хорошее настроение. Однако даже в это время сотрудники МВД России не советуют терять бдительности. Подарки к праздникам многие из нас заказывают через Интернет. Зафиксированы случаи, когда аферисты представлялись сотрудниками известных маркетплейсов и сообщали, что могут начислить кешбэк или бонусы за задержку доставки. Под этим предлогом они просили назвать им платежные данные или коды из смс-сообщений, которые затем использовали для хищения товара или денег. Главное правило – все переговоры о доставке покупок вести через приложение интернет-магазина и никому не сообщать свои реквизиты и другую информацию о заказе. Все мы знаем, что перед каникулами не просто приобрести билеты на популярные направления, особенно по привлекательной цене. Этим пользуются создатели фишинговых сайтов. Их цель – предложить сэкономить на покупке и таким образом узнать реквизиты вашей банковской карты, необходимые для снятия с нее денег. Поэтому все приобретения – будь то билеты на мероприятия или на транспортные рейсы – совершайте только на официальных интернет-страницах компаний. Проверяйте название ресурса в адресной строке и если видите отличия – не заходите на него.Для многих праздничные дни связаны с путешествиями. В это время преступники нередко предлагают в Интернете недорогие, но на самом деле не существующие варианты аренды жилья или гостиничных номеров. Сотрудники МВД России советуют: не переводите полную оплату до тех пор, пока не убедитесь, что предложение реально. Наступление Нового года также используется аферистами для реализации мошеннических схем, связанных с предложениями обновить данные, подтвердить личность или сменить тариф оператора мобильной связи. Все эти действия следует осуществлять только в офисе. Не предоставляйте по телефону информацию, которой можно воспользоваться для переадресации вызовов и взлома онлайн-приложения банка.На каникулах сотрудники многих государственных и муниципальных организаций отдыхают. Это учитывают аферисты, которые в период длинных выходных могут позвонить с требованием погасить задолженности, предложить оформить налоговый вычет, компенсации за отдых или лечение. Пользуясь тем, что проверить их информацию можно будет лишь после праздников, мошенники будут пытаться направить ваши платежи в свои карманы. Вариант сохранить деньги только один: требуйте личной встречи с сотрудником на территории офиса организации, которую он представляет. Не доверяйте голосам в телефонной трубке, как бы убедительно они ни звучали.Помните: осторожность в вопросах, касающихся ваших денег, не будет лишней», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.