Жители России выбрали самые нежеланные подарки на Новый год

Grechka Media и компании A2 Research провели опрос, в ходе которого узнали самые нежеланные подарки жителей России на Новый год. С результатами опроса ознакомилось издание «Газета.Ru».

Меньше всего жители России хотели бы получить подарок в виде подписки на какой-нибудь сервис. 41% опрошенных ответили, что всегда рады получить какую-нибудь электронику. Около 22% респондентов предпочли бы получить в подарок деньги.