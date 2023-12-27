Эксперты рассказали о выгодных вариантах вложений для пенсионеров

Перед Новым годом пожилым гражданам зачисляют январскую пенсию. В этой связи целесообразно задуматься о том, как можно приумножить сбережения. В этом разбиралось издание Life.

В публикации говорится о наличии в банках различных спецпродуктов для пенсионеров. Речь идет, в частности, о специальных вкладах и накопительных счетах.

По словам директора по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анны Гондусовой, накопительные счета, где вложения не ограничены сроком, выглядят более удобными. Это объясняется тем, что они позволяют позднее разместить деньги под более высокий процент, пояснила она. Вместе с тем, как указала эксперт, процент на таких счетах обычно ниже классического депозита.

Она напомнила о том, что некоторые кредитные организации предоставляют новым клиентам при первичном открытии накопительного счета на один-три месяца дополнительную премию к проценту. Так, по словам специалиста, целесообразно сделать выбор в пользу надежного банка, в котором пока еще нет счетов. Там следует открыть накопительный счет в рамках подобных рекламных акций, заявила собеседница.

В «Опоре России» указали на необходимость дифференцировать сбережения. Первый вице-президент организации Павел Сигал рекомендует на первом этапе определить ту часть денег, которая точно не понадобится в ближайшее время. Он советует положить ее на депозит. На накопительном счете, по мнению эксперта, следует разместить ту часть средств, которую нужно будет тратить. Это даст возможность заработать через год в связи с высокими ставками, указал Сигал.

«Пока деньги лежат на накопительным счете, на них тоже будут начисляться проценты. Соответственно, это будет хорошее совмещение», — отметил собеседник.