Россияне в 2023 году побили рекорд по кредитным долгам

Россияне взяли за 10 месяцев 2023 года кредитов на 6 трлн рублей, доведя тем самым сумму своих долгов до 34,8 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».

Наращивание кредитов стало рекордным за всю историю наблюдений. Как пояснили в издании, в январе-октябре 2022 года общий объем кредитов вырос на 1,7 трлн, 2021-го — на 4,1 трлн, 2020-го — на 2,2 трлн.

В Центробанке пояснили, что причинами повального кредитования стали отложенный спрос, низкие ставки в начале года, опасения дальнейшего роста цен. Также эксперты обратили внимание на стремление клиентов банков поскорее взять ипотеку по прежним условиям — примерно 60% всех кредитов пришлись именно на ипотеку.