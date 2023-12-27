График доставки пенсий за январь-2024 уточнили в СФР

Как сообщили VN.ru в Почте России, почтовые отделения в предстоящие новогодние каникулы будут отдыхать только три дни: 31 декабря, 1 и 7 января. Выплатной период пенсий в Новосибирской области длится с 3 по 22 числа каждого месяца.

Пенсионеры, которым доставляют пенсию через отделения почты, начнут получать её с 3 января-2024.

В участках доставки пенсий и пособий в Новосибирске, Бердске и Искитиме выплаты будут доставлять по следующему графику:

- 3 января за 3 и 6 января;

- 4 января за 4 и 7 января;

- 5 января за 5 и 8 января.

В отделениях почтовой связи Новосибирска выплаты будут идти четко по графику, за исключением дня Рождества. Пенсии за 7 января придут на два дня раньше, 5 января.

В других городах и райцентрах области пенсии и выплаты будут производить в соответствии с графиком работы отделений почтовой связи.

Пенсии на банковские счета получателей в Новосибирской области перечисляют 11 и 21 числа каждого месяца. Как сообщают в СФР, 11 января деньги перечислят по графику, так как это рабочий день. Пенсии, которые перечисляются «вторым потоком» 21 числа, пенсионеры получат досрочно 19 января, так как 21 число выпадает на воскресенье.

Как уточняют в СФР, выплаты перечисляются в банки в течение всего дня. После этого кредитные организации зачисляют средства на банковские карты пенсионеров.

Напомним, пенсия за январь придет уже в новом размере