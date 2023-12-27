В России резко вырос спрос на сотрудников в одной сфере

В текущем году российские компании активно искали сотрудников в сфере логистики — с начала года количество вакансий в этой сфере выросло в 2,2 раза в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито Работа», которое есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

При этом в декабре относительно января 2022 года на 9 процентов увеличились и зарплатные предложения. В начале года работодатели предлагали специалистам в среднем 68 129 рублей, а теперь сумма составляет 74 001 рубль.

Самыми востребованными специалистами стали курьеры — число вакансий с января подскочило на 185 процентов. В декабре компании готовы платить соискателям на эту профессию 67 786 рублей в среднем. Также на 45 процентов выросло число рабочих предложений для логистов.