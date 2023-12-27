Эксперт предупредил о предновогодних мошеннических схемах

Представитель IT-компании «Первый Бит» Владимир Каплин рассказал «Прайму» о мошеннических схемах, которые активно используются в России перед Новым годом. В их числе — угрозы блокировки сим-карты в наступающем году и звонки от «банковских сотрудников».

В рамках одной из схем мошенники звонят под видом мобильных операторов и требуют «продлить договор сим-карты», утверждая, что в случае отказа на телефоне пропадет сеть. Иногда мошенники выдают себя за сотрудников банков, вынуждая жертв назвать пароли от банковских приложений и «Госуслуг».

Каплин подчеркнул, что сотрудникам банка никогда не требуется знать полный номер карты клиента, срок ее действия или трехзначный код с обратной стороны.

«Во внутренней системе сотрудники видят всю информацию о вас, ваших счетах и продуктах, операциях», — объяснил он.

Еще одно популярное мошенничество — звонки и сообщения от «потенциальных работодателей». В этих случаях мошенники находят жертв на сайтах по поиску работы, представляясь рекрутерами и выпытывая у людей персональные данные.

«Никакому рекрутеру не нужны данные о ваших картах и счетах на этапе собеседования. Такая информация понадобится бухгалтерии уже после трудоустройства», — предупредил Каплин.

Эксперт посоветовал оставлять на сайтах по поиску работы ник в мессенджере вместо номера телефона или завести отдельный номер специально для поиска работы, чтобы мошенники не получили доступ к вашему основному номеру.

Ранее в Центробанке предупредили, что в сезон распродаж мошенники создают сайты-двойники известных брендов, рассылают рекламу «тайных распродаж» с опасными ссылками и предлагают «забронировать товар» с большой скидкой.