Россиян предупредили об опасности голосовых и видеосообщений в мессенджерах

Кибермошенники начали применять искусственный интеллект и технологию дипфейков, чтобы выдавать себя за других людей в мессенджерах и социальных сетях. Опасность голосовых и видеосообщений раскрыл эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин. Мошенники также взяли на вооружение нейросети для создания более реалистичных писем или сообщений, которым можно придать определенный стиль. По словам Шуленина, мессенджеры и соцсети остаются популярным каналом атак на россиян, так как пользователи оставляют в открытом доступе много сведений о себе, которые могут использовать злоумышленники. Кроме того, киберпреступники атакуют сотрудников компаний и организаций при помощи электронных писем якобы от руководства и коллег, чтобы попытаться завладеть конфиденциальной информацией или финансами.