Финэксперт Глазков: не стоит полностью отказываться от кредитования в 2024 году

Несмотря на введенные Центробанком РФ ограничения и снижение доступности кредитов, резкого сокращения спроса на потребительские, автокредиты и другие подобные продукты ждать не стоит. С учетом любого сценария есть смысл оформить кредит до конца текущего года, сообщил эксперт "Сравни" Максим Глазков в беседе с RT. Он отметил, что после декабрьского повышения ключевой ставки ЦБ России до 16% годовых банки начали отыгрывать удорожание денег, повышая процент по кредитам. Тоже самое продолжится и в 2024 году, уверен эксперт. "Продолжится ужесточение лимитов по кредитам наличными и других требований к заемщикам. Если регулятор и планирует перейти к смягчению денежно-кредитной политики, то произойдет это не в ближайшей перспективе", — сказал Глазков. По его словам, средние ставки по потребительскому кредиту в России держатся в районе 22-24% годовых. Однако даже при таких условиях в 2024 году не стоит полностью отказываться от кредитования, особенно если заем поможет решить насущную проблему или просто улучшить качество жизни, советует эксперт. "А в случае смягчения денежно-кредитной политики государства и, как следствие, снижения ставок можно будет рефинансировать ранее полученный кредит с высокой ставкой", — добавил Глазков. На днях глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятору стоило начать повышение ключевой ставки еще весной нынешнего года.