Аналитик SberCIB  Попов прогнозирует курс 85 рублей за доллар к концу марта

Аналитики прогнозируют укрепление рубля до 85-88 рублей за доллар в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос экспертов. Аналитик SberCIB Юрий Попов ожидает роста рубля до 85 за доллар к концу марта. Он отметил, что причиной станет продажа валюты ЦБ по бюджетному правилу. Эксперт Росбанка Юрий Тулинов прогнозирует курс 88 рублей за доллар в первом квартале 2024 года. В октябре-ноябре рубль укрепился благодаря росту нефтяных цен и началу действия указа об обязательной продаже экспортерами валютной выручки. Однако в декабре тренд сменился на негативный на фоне снижения цен на нефть. Эксперты полагают, что после отмены указа об обязательной продаже валюты и проведения президентских выборов ситуация может измениться. Поддержку рублю окажет начало продаж валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. Однако затем возможно ослабление из-за снижения притока экспортной выручки. До этого финансист оценил, как завершение налогового периода сказалось на курсе рубля.