Правительство проиндексирует отдельные выплаты военным на 4,5% с 1 января

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил произвести индексацию отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы или проходившим военные сборы.

Решение также касается лиц, находящихся в добровольческих формированиях: им повысят сумму компенсации за ранение или гибель.