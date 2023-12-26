Кабмин поддержал проект о платежах за цифровые подписки

Российское правительство поддержало инициативу о защите прав граждан при оформлении цифровых подписок, но ее необходимо доработать. Об этом сообщает ТАСС.

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«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — следует из документа.

Ранее сообщалось, что специалисты одного из крупнейших российских интернет-провайдеров Дом.ру изучили потребительские привычки российских пользователей в 2023 году, сравнив активную аудиторию в приложениях и сервисах своей сети. Анализ показал изменение предпочтений в сферах банковских услуг и торговых онлайн-площадок.