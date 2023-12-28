Совфед предложил освободить от налогов дивиденды, полученные на ИИС

ЦБ совместно с правительством следует проработать вопрос изменения законодательства для появления у инвесторов новых налоговых стимулов, такую рекомендацию дал Совет Федерации. В частности, он предлагает обнулить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на полученные дивиденды по акциям российских компаний, приобретенным за счет средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с текстом проекта решения заседания Совета по развитию финансового рынка, состоявшегося во вторник, 26 декабря.

Кроме того Совфед рекомендовал несколько мер, стимулирующих развитие рынка первичных публичных размещений (IPO):

На пять лет освободить инвесторов, купивших акции в рамках IPO, вторичных размещений (SPO) или же в течение месяца после этого, от НДФЛ на полученные по этим бумагам дивиденды;

Ввести для эмитентов налоговый вычет в двойном размере от суммы фактических расходов компании на организацию IPO и поддержку листинга;

Освободить от налогообложения акционеров при продаже своего пакета акций в ходе IPO.

Во второй половине декабря в рамках реализации «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года» правительство опубликовало распоряжение, в котором обозначило плановые значения по количеству IPO на ближайшие годы. Согласно установленным KPI, в 2024 году число первичных размещений на российском рынке должно составить 9-11 штук, в 2025 году — 10-12, в 2026 году — 11-13, в 2027 году — 12-15, а в 2030 году — 15-20.