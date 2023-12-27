Ситуация под контролем: почему стоит подключить уведомления по кредитной истории

В жизни бывают разные ситуации: вы потеряли паспорт или узнали, что недобросовестная организация передала ваши паспортные данные третьим лицам. Или проходите по ссылке из некого электронного письма и вводите данные паспорта для авторизации... В этот момент не каждый заподозрит, что письмо могло быть фишинговым — ради кражи личных данных. Как проверить, не воспользовались ли ими злоумышленники, оформив кредит? Сделать это легко, если настроить уведомления по кредитной истории. О том, почему важно отслеживать изменения кредитной истории регулярно, читайте в нашей статье.

Украсть данные паспорта могут и без личного участия хозяина документа. Например, если сервер компании, которой он доверил свои данные, взломали злоумышленники.

К сожалению, оказаться в таких ситуациях может любой человек, даже если его уровень знаний о финансовой грамотности и безопасности в интернете довольно высокий. Мошенники постоянно придумывают все новые схемы обмана для кражи персональных данных. Использовать их могут как угодно — поэтому важно регулярно мониторить информацию о собственной кредитной истории, даже если вы никогда не оформляли кредит.

В мобильном приложении Сбербанк Онлайн можно подключить уведомления, чтобы оперативно получать информацию о важных изменениях в кредитной истории. Если кто-то оформит займ на ваше имя (это могут сделать не только злоумышленники, но и родственники — без вашего согласия) или запросит отчет о кредитной истории с неизвестной целью — вы узнаете об этом так быстро, насколько это возможно. Банк ежедневно отслеживает основные изменения в кредитной истории клиента и информирует о них.

Кроме того, мониторинг кредитной истории в Сбербанк Онлайн поможет отслеживать изменения вашего кредитного рейтинга. Эта информация пригодится в том случае, когда вы работаете над улучшением кредитной истории или ждете оптимального момента для подачи заявки на получение займа.

Благодаря уведомлениям можно получить сведения об увеличении или сокращении лимита по кредитной карте, просрочках платежей и закрытии кредита во всех основных банках страны.

Подключить услугу уведомления по кредитной истории можно в Сбербанк Онлайн за 1 рубль в первый месяц использования. Далее цена сервиса составит 99 рублей в месяц. Согласитесь, это небольшая сумма за сохранение вашего спокойствия.

* Реклама

Рекламодатель - ПАО Сбербанк

Мобильное приложение СберБанк Онлайн

ВО: 18+