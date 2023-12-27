Злоказов заявил, что свердловчанки стали реже рожать первенцев

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов заявил, что жительницы региона стали реже рожать первенцев, а также решаться на второго ребёнка. При этом, за год на Среднем Урале стало на 1100 многодетных семей больше.

Как рассказал министр в эфире телеканала «ОТВ», в Свердловской области увеличилось количество семей, в которых больше двух детей, но становится всё меньше первых и вторых рождений детей. Он добавил, что на решение женщин рожать влияет материальное стимулирование, а также семейное положение, отметив, что возраст вхождения людей в брак увеличивается.

По поводу материального стимулирования рождаемости на Среднем Урале Андрей Злоказов напомнил о региональном маткапитале для поддержки многодетных семей. По данным министра, региональный материнский капитал получили уже около 100 тысяч семей, и в 2024 году его размер составит уже 170 тысяч рублей.