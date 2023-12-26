Назван главный нюанс накопительных счетов

У банков есть возможность в любой момент поднять или снизить ставки по накопительным счетам, тогда как ставки по срочным вкладам зачастую фиксируются на весь срок договора. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Решение может приниматься в зависимости от определенных рыночных показателей, в том числе от ключевой ставки, отметили специалисты.

По их словам, после очередного ее роста некоторые кредитные организации уже приняли решение о повышении максимальных ставок по срочным вкладам и накопительным счетам. Также в пресс-службе уточнили, что банки приступили к формированию своих традиционных «новогодних предложений». Это, в свою очередь, оказало влияние на увеличение максимальных ставок по депозитам, добавили там.

Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде декабря показала рост на 0,5 процентного пункта к первой декаде. Она возросла на 0,5 процентного пункта, до 14,5%.