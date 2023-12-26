Российские регионы обязали пересмотреть тарифы на электроэнергию
С 1 января 2024 года региональные власти должны будут перейти на дифференцированный тариф на электроэнергию в случае, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. Такое постановление Правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Кабмин утвердил тем самым новый порядок определения предельной величины перекрестного субсидирования — ценовой политики, при которой заниженный уровень тарифов для одной категории потребителей компенсируется их увеличением для других.
В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что индексация происходит в тех регионах, которые установили тарифы на электроэнергию для населения с применением социальной нормы потребления или дифференциацией по объемам потребления, пишет ТАСС.
Такая мера позволяет исключить учет в тарифах для прочих потребителей перекрестное субсидирование, формируемое за счет серого майнинга, где потребляется значительный объем электроэнергии по низким тарифам, по которым отчисление налогов не осуществляется, отметили в ведомстве.
Снижение перекрестного субсидирования в результате применения дифференцированных тарифов, как ожидается, также частично снимет нагрузку с бизнеса и бюджетных организаций. Дифференцированные тарифы для населения будут утверждаться с учетом ограничений индекса платы граждан.
Между тем член Комитета Совета Федерации по социальной политике Андрей Чернышев заявил 22 декабря на пленарном заседании палаты, что в 2023 году ситуация с производством приборов учета электроэнергии стабилизировалась.
Он рассказал, что ведущий завод в Вологде вышел на объем производства в 1,5 миллиона таких устройств в год.
«А в 2024 году он готов выйти на производство электросчетчиков полностью из российских компонентов», — сообщил сенатор, указав, что в целом по стране потери электроэнергии у энергосбытовых компаний снизились с 10,8 до 10,2 процента — это, по его словам, «порядка 40 миллиардов рублей экономии».
Ранее Правительство утвердило индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2024-2028 годы.
Со второго полугодия 2024 года предельный размер подорожания ЖКХ в Москве составит 11 процентов, в Подмосковье — 10,7, Санкт-Петербурге — 9,8, Ленинградской области — 10,2. Больше всего услуги ЖКХ могут подорожать в Забайкальском крае (на 15 процентов), Омской области (+14%) и Северной Осетии (+13,7%). А меньше всего — в Хакасии (+4%), на Чукотке и в Магаданской области (оба региона — по +4,9%).