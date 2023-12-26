Российские регионы обязали пересмотреть тарифы на электроэнергию

С 1 января 2024 года региональные власти должны будут перейти на дифференцированный тариф на электроэнергию в случае, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения. Такое постановление Правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кабмин утвердил тем самым новый порядок определения предельной величины перекрестного субсидирования — ценовой политики, при которой заниженный уровень тарифов для одной категории потребителей компенсируется их увеличением для других.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что индексация происходит в тех регионах, которые установили тарифы на электроэнергию для населения с применением социальной нормы потребления или дифференциацией по объемам потребления, пишет ТАСС.

Такая мера позволяет исключить учет в тарифах для прочих потребителей перекрестное субсидирование, формируемое за счет серого майнинга, где потребляется значительный объем электроэнергии по низким тарифам, по которым отчисление налогов не осуществляется, отметили в ведомстве.

Снижение перекрестного субсидирования в результате применения дифференцированных тарифов, как ожидается, также частично снимет нагрузку с бизнеса и бюджетных организаций. Дифференцированные тарифы для населения будут утверждаться с учетом ограничений индекса платы граждан.

Между тем член Комитета Совета Федерации по социальной политике Андрей Чернышев заявил 22 декабря на пленарном заседании палаты, что в 2023 году ситуация с производством приборов учета электроэнергии стабилизировалась.

Он рассказал, что ведущий завод в Вологде вышел на объем производства в 1,5 миллиона таких устройств в год.

«А в 2024 году он готов выйти на производство электросчетчиков полностью из российских компонентов», — сообщил сенатор, указав, что в целом по стране потери электроэнергии у энергосбытовых компаний снизились с 10,8 до 10,2 процента — это, по его словам, «порядка 40 миллиардов рублей экономии».

Ранее Правительство утвердило индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2024-2028 годы.