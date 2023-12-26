Москвичам рассказали, для чего чаще всего используют сервис «Мои платежи»

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В 2023 году жители столицы оплатили порядка 23 миллионов счетов онлайн с помощью сервиса «Мои платежи». Об этом во вторник, 26 декабря, рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий города Москвы Владимир Новиков.

— Все больше жителей Москвы предпочитают оплачивать счета за городские, федеральные и коммерческие услуги онлайн. В 2023 году сервисом «Мои платежи» на mos.ru и в мобильных приложениях воспользовались около 1,6 миллиона человек — на 100 тысяч больше, чем годом ранее, — сообщил он.

По его словам, востребованность сервиса растет в связи с увеличением числа услуг, которые сокращают время поиска и оплаты счетов. Так, в 2023 году появилась возможность пополнять счет транспондера для оплаты проезда по платным участкам дорог. Кроме того, был внедрен способ оплаты счета с использованием системы быстрых платежей.

Новиков добавил, что в уходящем году сервис «Мои платежи» чаще всего использовали для пополнения баланса лицевого счета карты «Москвенок», оплаты единого платежного документа, электроэнергии и интернета. Он подчеркнул, что число коммунальных платежей выросло почти на миллион, достигнув отметки 7,5 миллиона, передает официальный сайт мэра Москвы.