В России введут обязательный минимум отечественной электроники в магазинах

Правительство захотело ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

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Уточняется, что Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники «выделять полку» для российских товаров.

Издание отмечает, что крупные маркетплейсы уже начинают заключать соглашения с отечественными производителями электроники о размещении их товаров на площадках.

Ранее «Коммерсантъ» отмечал, что российские производители даже после введения санкций предпочитают закупать оборудование и комплектующие за рубежом.