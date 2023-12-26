В России с нового года увеличится сумма расходов, на которую можно получить социальный налоговый вычет. Какую сумму и за что можно будет вернуть, рассказала юрист Елена Килинкарова.

По словам эксперта, в соответствии с законодательством, можно вернуть часть расходов в таких сферах, как лечение, фитнес и обучение. С 2024-го совокупный размер учитываемых социальных налоговых вычетов вырастет с 120 до 150 тысяч рублей. По словам Килинкаровой, вернуть можно будет максимум 13% от 150 тысяч в год, то есть 19,5 тысячи рублей.

Также с нового года размер вычета на обучение детей и подопечных повысится с 50 до 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей. Это касается законных опекунов или попечителей. В результате можно будет вернуть до 14 300 рублей, пишет агентство «Прайм».

По словам юриста, порядок получения вычетов останется прежним. Для этого необходимо подать налоговую декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства по окончании года или через работодателя до конца года.