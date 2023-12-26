В России с нового года увеличится сумма расходов, на которую можно получить социальный налоговый вычет. Какую сумму и за что можно будет вернуть, рассказала юрист Елена Килинкарова.
По словам эксперта, в соответствии с законодательством, можно вернуть часть расходов в таких сферах, как лечение, фитнес и обучение. С 2024-го совокупный размер учитываемых социальных налоговых вычетов вырастет с 120 до 150 тысяч рублей. По словам Килинкаровой, вернуть можно будет максимум 13% от 150 тысяч в год, то есть 19,5 тысячи рублей.
Также с нового года размер вычета на обучение детей и подопечных повысится с 50 до 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей. Это касается законных опекунов или попечителей. В результате можно будет вернуть до 14 300 рублей, пишет агентство «Прайм».
По словам юриста, порядок получения вычетов останется прежним. Для этого необходимо подать налоговую декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства по окончании года или через работодателя до конца года.
Весной президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся увеличения налоговых вычетов по расходам на лечение, покупку лекарств и образование.