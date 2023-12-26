Ограниченно годных к службе украинцев заставят повторно пройти медкомиссию

Украинцев, которых признали ограниченно годными к службе в Вооруженных силах страны (ВСУ), могут заставить повторно пройти медкомиссию. Это следует из законопроекта о мобилизации в республике, который внес Кабмин, текст опубликован на Верховной Рады.

«Граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого закона, подлежат повторному медицинскому обследованию в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого закона», — следует из текста законопроекта.