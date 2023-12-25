Спрогнозирован курс рубля в 2024 году

Доллар на уровне 90 рублей депутат Анатолий Аксаков считает «нормальным курсом для нынешней ситуации». Сенатор Вадим Деньгин предположил, что рубль укрепится уже в начале 2024 года. Наше издание поговорило с экономистами и экспертами, чтобы найти ответы на три главных финансовых вопроса, актуальных в наступившем году: вытеснит ли цифра наличность, в чем выгоднее хранить сбережения и каким будет курс рубля.

Курс рубля в наступившем году экономист Михаил Хазин и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прогнозировать не стали, объяснив, что этот показатель зависит больше от политических факторов, нежели экономических. Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что курс национальной валюты в ближайшие месяцы особо не изменится, «рубль может чуть-чуть ослабеть или окрепнуть», а рост цен продолжится.

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На большой пресс-конференции 14 декабря Президент России Владимир Путин связал курс рубля со спросом на произведенные в нашей стране товары и экспортные цены, подчеркнув, что его формирование остается плавающим. При этом он добавил, что исходит из того, что курс рубля «нормализуется». На следующий день на Мосбирже доллар оказался около отметки 90 рублей, евро — 99.

Доллар на уровне 90 рублей председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает «нормальным курсом для нынешней ситуации».

«Я думаю, что лучше, чтобы он не колебался ни в ту, ни в другую сторону. Потому что укрепление курса рубля — это снижение конкурентоспособности наших товаров на внешних рынках. Падение — значит снижение покупательной способности, инфляция. Поэтому нам нужен стабильный курс рубля. В наступившем году у него есть все шансы быть стабильным, благодаря грамотной политике страны», — отметил Аксаков.

Сенатор Вадим Деньгин считает, что рубль укрепится уже в начале года.